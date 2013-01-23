Раскрыта серия мошенничеств при получении банковских кредитов

Сотрудниками 28 отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга раскрыта серия мошенничеств, совершенных при помощи поддельных паспортов с целью получения кредитов в различных отделениях банков. Задержаны двое подозреваемых.



21 января 2013 года в 28 отдел полиции обратился с заявлением 41-летний сотрудник одного из банков с заявлением о том, что неизвестная девушка предъявила паспорт на имя 28-летней жительницы города Красногорское Московской области, с целью получения кредита на сумму 100 тысяч рублей в отделении указанного банка, расположенном на Владимирском проспекте, 10. Предъявленный девушкой паспорт вызвал у работников банка сомнения в подлинности. В 13.30 у помещения банка сотрудниками 28 отдела полиции указанная гражданка была задержана, ею оказалась 29-летняя неработающая уроженка одной из среднеазиатских республик. Возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 3, статье 159 часть 1 УК РФ (покушение на мошенничество), сообщает ГУ МВД России по Петербургу. Задержанной избрана мера пресечения — подписка о невыезде.



В тот же день в 20.00 у дома 3 по переулку Крылова сотрудниками 28 отдела полиции УМВД России по Центральному району был задержан 26-летний гражданин, который в сентябре и октябре 2012 года, воспользовавшись поддельным паспортом на чужое имя со своей фотографией, в отделениях двух банков на территории Центрального района получил четыре кредита на общую сумму 280 тысяч рублей. Задержанным оказался неработающий житель Петербурга, ранее судимый. Возбуждены уголовные дела по статье 159 часть 1 УК РФ (мошенничество). Избранная мера пресечения — подписка о невыезде.