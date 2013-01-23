В Дагестане неизвестные расстреляли главбуха Дербентского завода игристых вин

В Дагестане неизвестные во вторник вечером расстреляли главного бухгалтера Дербентского завода игристых вин Алхаса Исмаилова. Тело убитого Исмаилова было обнаружено на федеральной автодороге "Кавказ" примерно в километре от селения Чинар.

По данным следствия, преступление было совершено примерно около 22.30 мск, когда Алхас Исмаилов направлялся домой в Чинар на своей машине. Рядом с автомобилем оперативники обнаружили гильзы.

По версии следствия, главбух Дербентского завода игристых вин в километре от своего села попал в засаду. На дороге были рассыпаны камни. Исмаилов вышел из машины, чтобы расчистить путь, и в этот момент мужчина подвергся вооруженному нападению. От полученных огнестрельных ранений он скончался по дороге в больницу. Проводится расследование.