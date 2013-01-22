СП рассказала о неизвестных случаях траты бюджетных денег в Минобороны РФ

Помимо нарушений в ОАО "Оборонсервис" Счетная палата (СП) выявила новые неизвестные случаи неэффективного расходования бюджетных денег в Минобороны России. Об этом во вторник сообщается в отчете контрольного ведомства.

Согласно докладу, были обнаружены финансовые нарушения при использовании бюджетных средств и управлении госсобственностью на сумму 781,4 млрд рублей, из них нарушения на сумму 130,7 млрд были допущены в сфере госзаказ.

В документе сообщается о прекращении строительства "большого десантного корабля" после того, как на его создание уже было потрачено официально 417,8 млн рублей. Аналогичным образом поступили и со строительством "плавучего крана" - сначала выделили 421,8 млн рублей, а потом прекратили эту стройку без объяснения причин и закрытия контрактов с подрядчиками.

Кроме того, в докладе говорится о деятельности ОАО "Главное управление обустройства войск" (ОАО ГУОВ), которое является единственным исполнителем в части проектирования и строительства при Минобороны. По данным Счетной палаты, более чем в 90% случаях контракты на строительство выполняли субподрядчики ОАО ГУОВ, а эта организация брала за "координацию" действий 1,5% от каждого заказа.

Также ОАО ГУОВ без проведения конкурса продало часть имущества в собственных филиалах, а в 2011 году безвозмездно передала некой сторонней компании лицензию на право пользования недрами одного объекта, хотя ее настоящая стоимость составляла 13,8 млн рублей.

В докладе о деятельности ОАО ГУОВ говорится, что "общая сумма выявленных данной проверкой нарушений составила 10 722 млн рублей".

Также в отчете Счетной палаты предъявлены претензии к строительству объектов для саммита АТЭС и олимпийских объектов, передают интернет-СМИ.