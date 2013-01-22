В Севастополе горожанин помог задержать неуловимого телефонного мошенника

В Севастополе задержали члена группировки телефонных мошенников.

Ночью в дежурную часть милиции поступило сообщение от 43-летнего жителя Северной стороны города, передает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе.

Мужчина сообщил, что только что ему позвонил неизвестный парень. Он представился сотрудником милиции и сказал, что его сын сбил на автомобиле человека, а чтобы не открывать в отношении него уголовное производство, необходимо заплатить 6 тысяч долларов. Севастополец сразу же перезвонил сыну и удостоверился, что с ним все нормально. Он понял, что ему позвонил мошенник и вызвал милицию.

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