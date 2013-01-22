Пострадавшая при покушении на Деда Хасана останется инвалидом

Женщина, пострадавшая при покушении на криминального авторитета Деда Хасана и перенесшая две операции, останется инвалидом из-за тяжелых поражений спинного мозга. Если ее удастся спасти.



Об этом сообщил сегодня директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Анзор Хубутия.

«Мы сделали пациентке две операции, и, к сожалению, обнаружилось полное перерывание спинного мозга. Это тяжелое поражение, которое может вызвать много осложнений, в частности, отек головного мозга. Ноги не будут двигаться. Если нам удастся ее спасти, она останется тяжелым инвалидом», сказал он,сообщает ria.ru.



Дед Хасан был убит одним выстрелом при выходе из ресторана на Поварской улице. Еще две пули попали в женщину, оказавшуюся на месте происшествия случайно. Пострадавшая находится в больнице.



