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В Татарстане обнаружена посылка с наркотиками

22 января 2013, 15:32 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]

В Татарстане обнаружена посылка с наркотиками
Фото www.ufskn.tatarstan.ru

Наркополицейские города Елабуги Татарстана задержали посылку с анаболическими стероидами, рассчитанными на длительный срок потребления. Об этом «АН-онлайн» сообщила сегодня пресс-группа  УФСКН России по РТ.

На след распространителей наркотических веществ елабужские полицейские вышли в сети Интернет. Посылку сначала вычислили, а потом задержали. Получателем посылки должен был стать некий житель города Набережные Челны. Также стало известно, что заказчик посылки является культуристом.

Незаконный оборот таких сильнодействующих веществ, как анаболические стероиды запрещен уголовным кодексом. «В связи с незаконным сбытом препаратов возбуждено уголовное дело (ст. 234 УК РФ). Ответственность за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет» - сообщает пресс-группа УФСКН России по РТ.

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