В Волгограде расправляются с влиятельными предпринимателями

Сегодня около 8 часов утра в Краснооктябрьском районе Волгограда был расстрелян 45-летний предприниматель. В мужчину выстрелили не менее двух раз, когда он направлялся за машиной к подземной автостоянке. От полученных ранений предприниматель, имя которого пока не разглашается, скончался на месте происшествия.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, по факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Разбираются следователи и в обстоятельствах аналогичного преступления, случившегося в соседнем Тракторозаводском районе 15 января ночью.

Тогда прямо возле своей машины рядом с домом был застрелен 40-летний бизнесмен, местный криминальный авторитет Михаил Кудинов. По данным следствия, неизвестные расправились с жертвой, когда автомобиль отъезжал от многоэтажки по адресу Менжинского, 26. Преступники произвели не менее трех выстрелов из автоматического оружия. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Крупные бизнесмены и раньше попадали под обстрел. Летом 2011-го года город-герой также отметился подобной расправой. Тогда от рук киллера погиб предприниматель, заместитель председателя Федерации бокса Волгоградской области Владимир Кадин.

Убийца подошёл к Кадину сзади, когда тот сидел на летней открытой террасе кафе в центре города, и выстрелил в голову. Охрана бизнесмена бросилась в погоню за киллером, в результате напротив оружейного магазина «Охота и рыбалка» на ул. Советской между ними завязалась перестрелка, в которой нападавший был убит.

А вот убийцы последних двух жертв пока не найдены. Эксперты не торопятся говорить о криминальных войнах, пока называют одно за другим два расстрела влиятельных фигур обычной уголовщиной.