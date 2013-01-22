В Омске будут судить пенсионера, пытавшегося сжечь заживо внука и его супругу, покушение на убийство произошло 7 августа 2012 г., обвиняемый признан психически невменяемым, ожидается, что суд назначит ему принудительно лечение.

В подвале дома, где жил внук пенсионера со своей супругой, подозреваемый установил газовый баллон и осуществил поджог, проснувшиеся от запаха гари родственники пенсионера смогли спастись и вызвать сотрудников МЧС, которые предотвратили взрыв газового баллона и потушили пожар.

В ходе следствия в отношении подозреваемого была проведена комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза, установившая невменяемость пенсионера в связи с хроническим психическим расстройством, и уголовное дело направлено в областной суд для применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера.