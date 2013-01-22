Идут обыски в здании администрации Челябинской области, обыски проводят следователи СКР во взаимодействии с управлением ФСБ России в рамках уголовного дела о клевете на председателя Челябинского облсуда.

Во вторник возбуждено уголовное дело по факту клеветы в отношении председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина, следствие считает, что 8 декабря 2012 года с целью подрыва репутации Федора Вяткина перед рассмотрением Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации вопроса о даче рекомендации на продление срока полномочий председателя Челябинского областного суда неустановленными лицами было умышленно организовано распространение заведомо ложных сведений о совершении Федором Вяткиным ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также иных заведомо ложных сведений, порочащих его честь и достоинство.

"Действия лиц, организовавших распространение и распространивших заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и репутацию Федора Вяткина квалифицированы как клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщается на сайте СКР.

В настоящее время во взаимодействии с управлением ФСБ России по Челябинской области проводятся обыски в здании администрации Челябинской области, а также комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.