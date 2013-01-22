В Москве зампрефекта ЮАО подозревают в получении взятки в 2 млн руб.

В Москве первый заместитель Южного административного округа (ЮАО) и три его посредника задержаны по подозрению в вымогательстве. По данным столичной полиции, чиновник и его посредники подозреваются в вымогательстве 2 миллионов рублей у предпринимателя - представителя коммерческой фирмы за нерасторжение госконтракта и обеспечение победы в тендерах, проводимых администрацией округа.

Подельники зам.префекта – его сын и двое неработающих граждан. Задержание проводилось в ходе оперативного эксперимента при получении требуемой взятки.

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил первого зампрефекта ЮАО за покушение на взятку. На официальном сайте префектуры говорится, что должность первого зампрефекта ЮАО занимает Олег Малинин. Первым заместителем префекта ЮАО он является с мая 2011 года.

В Москве во вторник произошло второе задержание высокопоставленного столичного чиновника за последние два дня.

"АН" сообщали, что в понедельник на своем рабочем месте при получении взятки был задержан глава управы района Северное Медведково Михаил Михайлов.

После задержания Собянин освободил его от должности. Сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении против Михайлова уголовного дела.