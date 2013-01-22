Полицейские задержали грабителей, напавших на владельцев дома в Подмосковье

Полицейские задержали грабителей, напавших на владельцев дома в деревне Таширово в Подмосковье, ограбление произошло во вторник утром, в полицию обратился мужчина, которому удалось сбежать от налётчиков.

Ограбление частного дома произошло в 07:00, двое неизвестных мужчин в камуфляжной форме и в масках проникли в дом через открытую входную дверь, сообщили АН в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Сообщается, что один из грабителей, надев на руки женщины наручники и обмотав шею шнурком начал требовать деньги, второй нанес мужчине предметом, похожим на пистолет, удар в область лица, предъявляя те же требования. Потерпевший согласился выдать денежные средства, сказав, что они хранятся в сарае и предложил пройти на улицу. При выходе во двор, мужчине удалось освободиться и выбежать на улицу. От соседей потерпевший позвонил в полицию.

Экипированный наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Наро-Фоминскому району немедленно прибыл на место происшествия. Полицейские увидели нескольких мужчин, которые, прыгая через забор, пытались убежать в сторону леса.

Злоумышленники задержаны и доставлены в Наро-Фоминский городской отдел полиции.