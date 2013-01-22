Свою подругу он убил молотком

Как и большинство убийств в России, преступление в Колпинском районе Петербурга случилось во время совместного распития алкоголя. Веселые посиделки закончились громкой ссорой, а потом трагедией.



В одной из квартир дома № 56 на проспекте Ленина 31-летний мужчина до смерти забил молотком свою тридцатилетнюю собутыльницу, сообщает КП. Всего нанес около двадцати тупых, колото-резаных и рубленых ран. Бил в голову, шею, лицо, спину, по кистям рук. Конечно, от таких травм, женщина скончалась на месте.



Очевидцы жуткой ссоры вызвали первыми скорую помощь. Но пьяный убийца решил не подпускать врачей к трупу – продолжал дебоширить. Полицию вызвали в итоге сами медики.



- На место прибыл наряд вневедомственной охраны, - рассказали в пресс-службе петербургского УВО. - Молоток изъяли, убийцу задержали. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса «убийство».