В Подмосковье пресечено незаконное производство «незамерзайки», прекращена работа цеха с линией по розливу «незамерзайки», сотрудниками полиции обнаружена готовая продукция с признаками содержания метанола.

В ходе обыска обнаружены также две цистерны содержащих около 80 тонн спиртосодержащей жидкости, около 60 тонн разбавленного красителя, а также пластиковая тара и этикетки, сообщили АН в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.