Под суд за мошенничество пойдёт глава "Терволины" Вадим Степанов и сотрудник "Терволины" Андрей Яковлев, объём уголовного дела составляет 180 томов, опрошены 250 свидетелей, дело направлено в суд.

Степанов и Яковлев обвиняются следствием в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере) и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, сообщил во вторник утром представитель СКР Владимир Маркин.

Следствие считает, что путём обмана и злоупотреблением доверием Степанов получил право на земельный участок лесного фонда площадью 26,2 га в 92 квартале Звенигородского лесничества.

"Действуя из корыстных побуждений, соучастники приобрели через подконтрольных лиц из числа подчиненных работников и ветеранов земельные участки общей площадью 22,8853 га, являющиеся федеральной собственностью (как земли лесного фонда), однако неправомерно включенные в состав дачного кооператива в поселке Николина Гора Одинцовского района на основании подложной землеустроительной документации" , -сообщил Владимир Маркин.

Российской Федерации действиями Степанова и его сообщника причинен ущерб в размере более 1 млрд. рублей, отметили в СКР.

Позже обвиняемые оформили фиктивные сделки с земельными участками, всего было легализовано имущество на общую сумму 749 млн. 818 тыс. рублей, что является крупным размером.

По ходатайству следствия земельные участки арестованы, уголовное дело направлено в суд.