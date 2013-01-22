В Москве после перестрелки полицейские задержали четверых налётчиков, предполагается, задержанные, оказавшие вооруженное сопротивление при задержании, пытались проникнуть в офисный центр в Ново-Хорошевском проезде.

Сообщается, что охранники офисного центра заметили взломщиков, полицейские, прибывшие по вызову, при задержании применили оружие, один налетчик ранен и задержан. Сотрудники полиции задержали и еще троих взломщиков.

Остальные грабители скрылись на двух автомобилях, ведётся розыск.