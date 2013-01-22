Пассажир рейса Москва — Ереван устроил дебош на борту самолета

Пассажир самолета авиакомпании S7, выполняющего рейс Москва—Ереван, накинулся на другого пассажира и устроил драку, когда авиалайнер готовился к посадке в столице Армении.

Очевидцы рассказали, что в тот момент, когда самолет готовился к посадке мужчина отстегнул ремни в кресле, вскочил и ударил другого пассажира прямо по лицу. Стюардессы пытались урезонить хулигана, но он разошелся и стал задираться со окружающим в салоне. Пассажиры просили членов экипажа применить электрошокер, но те не стали использовать спецсредства.

Перед самой посадкой самолета дебошира утащили в бизнес-класс, где пассажиров не было. В аэропоту на борт поднялись сотрудники армянской полиции, которые задержали хулигана.