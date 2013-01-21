Женщина стреляла в 18-летнюю сестру из ревности, ее сожитель добил раненую

В Башкирии в ночь на понедельник разыгралась трагедия на пасеке в Белебеевском районе. 28-летняя женщина стреляла в младшую сестру из ревности к своему 30-летнему сожителю. Раненую девушку добил ее кавалер.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), убийца и зачинщица преступления задержаны.

Труп девушки был найден в сторожке на пасеке в Белебеевском районе республики.

"По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель - 30-летний охранник пасеки. Мужчина дал признательные показания, сообщив, что он убил девушку. Однако в результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что выстрелы в потерпевшую также производила и сожительница охранника, - сообщает в понедельник пресс-служба СКР.

По версии следствия, вечером 20 января 2013 года между вернувшимся в нетрезвом состоянии в свой вагончик на пасеке 30-летним охранником и его 28-летней сожительницей возникла ссора.

За мужчину вступилась младшая сестра сожительницы.

28-летняя женщина взяла охотничье ружье сожителя и на почве ревности произвела 2 выстрела в грудную клетку своей 18-летней сестры.

Увидев, что после выстрелов девушка еще жива, охранник из этого же ружья произвел еще 2 выстрела в голову заступницы. Девушка скончалась на месте.