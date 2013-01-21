В Коми 26-летний ненормальный расстрелял женщину с ребенком у детского сада

В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего утром понедельника в прохожих и полицейского в районе детского садика поселка Ярега в Ухтинском районе, сообщает пресс-служба СКР.

Дело по ч.3 ст.30, п.п.«а», «в», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетней, совершенное из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) возбуждено против 26-летнего жителя Ухтинского района.

"По данным следствия, около 8 часов 15 минут 21 января 2013 года в районе детского сада №110 в поселке Ярега Ухтинского района мужчина 1986 года рождения, состоящий на учете у психиатра, произвел из гладкоствольного охотничьего ружья несколько выстрелов в проходившую мимо женщину с малолетним ребенком. Два выстрела попали в их одежду, сами они не пострадали", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Потом "охотник" выстрелил в полицейского, который попытался вмешаться. Правоохранителю совместно с прохожим удалось обезоружить стрелявшего и доставить его в дежурную часть.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается.