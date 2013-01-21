Из Латвии недавно выдворили представителя Деда Хасана

Убийство криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) не повлияет на криминальную ситуацию в Латвии. Экс-министр внутренних дел Латвии Эрик Екабсонс в интервью газете «Dienas Bizness»высказался о маловероятности экспансии насилия из России за границу, в частности, в Латвию.

Российская организованная преступность не представляет собой единой силы, поэтому из-за гибели одного «крестного отца» члены системы своим благосостоянием не рискнут, считает профессионал. Более того, по мнению Эрика Екабсона, представители оргпреступности «максимально не заинтересованы в том, чтобы здесь что-то случилось». Екабсонс пояснил, что российская мафия, вошедшая во власть и бизнес, распространяется на Латвию «руками предпринимателей и ФСБ».

Весьма способствовал такому распространению закон, позволяющий получить вид на жительство в Латвии в обмен на инвестиции, в частности, на покупку недвижимости. За 2,5 года действия закона было «продано» несколько тысяч видов на жительство.

Их приобретали российские криминальные боссы, которые любят проводить лето в Латвии. Люди с криминальным прошлым официально не имеют возможности получить вид на жительство в Латвии - от соискателя требуется справка об отсутствии судимостей. Тем не менее, это правило удается обойти.

Так, в 2010 году в Юрмале, приобретя особняк более чем за 700 тысяч евро, поселился один из лидеров российской организованной преступности, представитель клана Деда Хасана вор в законе Вячеслав Шестаков по кличке Слива.

В последнее время, по сведениям из полицейских источников, Слива активно участвовал в криминальной жизни Латвии, в частности, «разруливая» споры между латвийскими бизнесменами, пишет кriminal.lv. В конце 2012 года Полиция безопасности вынесла решение о выдворении Шестакова из Латвии, ему также запрещен въезд в Шенгенскую зону. Впрочем, как сообщают источники в полиции, криминальный клан Деда Хасана продолжает сохранять влияние на латвийскую организованную преступность.

Противостоять российской организованной преступности, которая орудует за рубежом не пистолетами, а банковскими счетами, сложно. Экс-министр МВД Латвии Эрик Екабсонс считает, что Латвия самостоятельно вряд ли сможет справиться с присутствием зарубежного криминала. Маленькая балтийская страна может надеяться на решение проблем такого рода только совместно с партнерами по НАТО.