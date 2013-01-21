В СИЗО Владимирской области повесился педофил, насиловавший своих дочерей

Во Владимирской области в СИЗО накануне повесился на простыне житель Александровского района, подозреваемый в изнасиловании 10- и 8-летней дочерей. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СКР.

Как сообщил Следственный комитет, вечером 20 января 2013 года камеру в одиночной камере изолятора временного содержания ОМВД России по Александровскому району обнаружен мужчина повешенным на петле из простыни. Незамедлительно были приняты меры по оказанию ему доврачебной помощи. Проведенные медицинскими сотрудниками, прибывшими на место, реанимационные мероприятия не дали положительных результатов.

Следователи ведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"По данным проверки, 47-летний мужчина водворен в изолятор по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери. По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы Александровского района (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ)", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 17 января 2013 года подозреваемый, воспользовавшись тем, что гражданская жена с новорожденным ребенком находится в стационаре лечебного учреждения, в состоянии алкогольного опьянения позвал 10-летнюю дочь на кухню, где изнасиловал ее. Соседка улицы увидела происходящее и вызвала полицию.

Правоохранители выяснили, что это не единственный случай: "противоправные действия сексуального характера мужчина совершал систематически как в отношении потерпевшей, так и младшей 8-летней дочери" и задержали его.

Следователи подчеркивают, что "подозреваемый ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против половой свободы, злоупотреблял спиртными напитками".

В настоящее время в рамках уголовного дела по фактам изнасилований двух девочек проводятся необходимые следственные действия.

Расследование дела продолжается.