Руководителя алуштинского водоканала, получившего взятку, посадили на 10 лет

Белогорским районным судом вынесен приговор в отношении руководителя предприятия водопроводного коммунального хозяйства Алушты.

Прокуратурой полностью доказана вина подсудимого во взяточничестве. За это преступление злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права в течение трех лет занимать определенные должности, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

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