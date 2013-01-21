27-летний отец избил свою 4-месячную дочь и отправил в реанимацию

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении отца по подозрении в избиении младенца. Пьяный 27-летний житель села Замартынье покалечил свою четырехмесячную дочь, а опомнившись, вызвал "неотложку".

Горе-папаша арестован судом по ходатайству следователя. Дело на него заведено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

"По предварительным данным, в ночь с 16 на 17 января 2013 года в селе Замартынье Добровского района в своем доме мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес плачущей 4-месячной дочери телесные повреждения по голове и телу. Затем он сам вызвал «скорую помощь», после чего ребенок был доставлен в районную больницу. После осмотра врачами девочка была госпитализирована в областную детскую больницу. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", - передает в понедельник пресс-служба СКР.

Подозреваемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.