Счетная палата России выявила крупные нарушения в деятельности компании "Оборонсервис". Об этом говорится в отчете палаты, которая проверяла работу структуры, подконтрольной Минобороны за период с 2009 по 2011 годы.

В частности, речь идет о сумме в более чем 10,5 млрд рублей. Проверка касалась эффективного использования федеральной собственности в процессе создания "Оборонсервиса". Подготовленный Счетной палатой документ передан в Госдуму, передает "Маяк".

"АН" писали, что в связи со скандалом своего поста лишился бывший министр обороны Анатолий Сердюков, на которого может быть заведено уголовное дело за строительство дороги.

Напомним, было возбуждено уголовное дело о махинациях с объектами недвижимости, принадлежащими "Оборонсервису".

Предварительно ущерб по этому делу оценивается более чем в 4 млрд рублей. Следователь по особо важным делам при председателе СКР Петрос Гарибян сообщил, что следствие считает - экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков имеет отношение к "делу Оборонсервиса", но доля его причастности пока неизвестна.

По обвинению в мошенничестве под стражей остаются экс-глава "Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова и ее супруг, бывший гендиректор склада Московского округа ВВС Максим Закутайло. Экс-руководитель Департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева находится под домашним арестом.

Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста бывшей главы департамента имущества Минобороны Евгении Васильевой, которую обвиняют в рамках уголовного дела о крупных хищениях в ОАО "Оборонсервис", как выяснилось из-за ее беременности.

Бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков и его экс-подчиненная Евгения Васильева признаны парой года по версии журнала "The New Times".