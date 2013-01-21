В Джанкое нашли тщательно скрываемый игорный клуб

В Джанкое сотрудники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью выявили факт нарушения требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса».

Как сообщил начальник Управления ГСБЭП ГУ МВД Украины в АРК полковник милиции Эдуард ОНАЦКИЙ, правоохранителями была получена информация о действующем в городе игровом клубе, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

Читать дальше