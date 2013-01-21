В Иркутске задержан 23-летний уроженец Братска по подозрению в педофилии

В городе Иркутске областные следователи СКР в понедельник задержали 23-летнего кулинара из города Братска по подозрению в совершении восьми нападений и изнасилований мальчиков подросткового возраста.

Дело по издевательствам над иркутскими подростками заведено по ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, на протяжении 2012 года в Иркутске была совершена серия нападений на мальчиков. В разных районах города молодой человек в дневное время выбирал себе жертву среди несовершеннолетних 10-13 лет, выбирал безлюдные места, в основном подъезды, где совершал в отношении потерпевших насильственные действия сексуального характера.

"Для раскрытия данных преступлений при следственном управлении СК России по Иркутской области работала следственно-оперативная группа. В распоряжении правоохранительных органов попали видеозаписи камер наружного наблюдения, на которых зафиксирован предполагаемый преступник. Кроме того, на основании данных потерпевших был составлен его фоторобот. За информацию о задержании подозреваемого объявлено вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Следствие получало сообщения от граждан. Вся информация тщательно проверялась" - сообщает пресс-служба СКР.

В результате всех следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий стало известно о местонахождении подозреваемого. В настоящий момент он задержан. С ним работают следователи СК России. Молодой человек, который утверждает, что он сирота, сотрудничает со следствием.

Известно, что он приехал из Братска в Иркутск на заработки. Работал кулинаром в кондитерском цехе в Октябрьском районе Иркутска. Сейчас он рассказывает о 8-ми эпизодах преступной деятельности на территории областного центра.

Сейчас сведения о его причастности к преступлениям в отношении несовершеннолетних проверяются. Назначен ряд экспертиз. В ближайшее время пройдет процедура опознания.

Расследование уголовного дела продолжается.