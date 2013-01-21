В Москве идёт проверка подкупа свидетеля по делу об убийстве Буданова

В Москве начата процессуальная проверка по факту подкупа свидетеля по уголовному делу об убийстве Юрия Буданова. Об этом в понедельник сообщил пресс-служба Следственного Комитета Российской Федерации.



Для следствия стали неожиданными сегодняшние показания Александра Евтухова в судебном процессе, когда он не узнал в подсудимом киллера, стрелявшего в Юрия Буданова.

"Так как накануне Евтухов в рамках основного уголовного дела об убийстве Юрия Буданова с применением видеозаписи дал показания о том, что в январе 2013 года адвокат обвиняемого Темерханова Дарья Тренина по телефону вышла на него, и предложила встретиться и обсудить его показания в суде", - говорится в сообщении СКР.

Сейчас Евтухов проживает в Новосибирске. Получив согласие, Тренина 9 января прилетела в Новосибирск и встретилась со свидетелем по уголовному делу в одной из гостиниц города. Она предложила Евтухову при даче показаний в судебном заседании уверенно заявить, что у киллера были светлые волосы и он похож на славянина, а не на кавказца. Следствие сообщает, что за такие показания Тренина обещала оплатить перелет Евтухова в Москву и обратно, а также заплатить ему 100 тысяч рублей.

Евтухов согласился с предложенными условиями, и Тренина сразу же в одном из банков Новосибирска перечислила ему на банковскую карту 50 тысяч рублей, а по возвращении в Москву перевела ему ещё 50 тысяч рублей.

"14 января Тренина встретила Евтухова в аэропорту Шереметьево и на своей машине привезла к зданию Мосгорсуда, где к ним подсел второй защитник Темерханова Мурад Мусаев. Он на своем компьютере хотел показать Евтухову фотографию обвиняемого, однако по техническим причинам ему не удалось это сделать – компьютер просто не включился", - сообщает следствие.

Все эти показания были процессуально проверены и зафиксированы в рамках доследственной проверки по факту подкупа за дачу заведомо ложных показаний. Это подтверждается, в частности, банковскими документами о переводе денежных средств и другими данными.

Теперь, в рамках доследственной проверки, показаниям Евтухова следователями будет дана правовая оценка, которые могут быть квалифицированы как дача заведомо ложных показаний.

Что касается заявления Мусаева на судебном процессе о перечислении Евтухову денег якобы на перелет и проживание в Москве, то, как считает СКР, видимо адвокат, прекрасно понимая, что следы перечисления денежных средств невозможно уничтожить, придумал неудачную попытку оправдать банальный подкуп.

Следствие утверждает, что билеты были куплены заранее, свидетель должен был находиться в Москве всего один день и задается вопросом:"Не многовато ли для этого 100 тысяч рублей?"

Но и это не главное. Главное, что все расходы свидетеля, связанные с участием в процессе, оплачиваются государством. И если свидетель мог об этом не знать, то адвокатам это прекрасно известно.

Кстати, адвокат Мусаев являлся защитником обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении детей, впоследствии оправданного судом. В этом процессе свидетели также меняли свои первоначальные показания. В связи с этим следователи намерены вернуться к этому вопросу и более детально изучить причины изменения показаний.