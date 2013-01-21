В Абхазии убит вор в законе, возможный конкурент Деда Хасана

В Абхазии убит криминальный авторитет Астамур Гулия, вор в законе по кличке Астик Сухумский. Астика Сухумского расстреляли неизвестные, подъехавшие на автомобиле Mercedes W210 серебристого цвета, в ночь на 19 января в Сухуми при выходе из ресторана "Поль Гоген".

Неизвестные, не выходя из машины, открыли огонь, по предварительной версии из автомата Калашникова, по группе людей, среди которых находился и Сухумский.

Было выпущено семь пуль калибра 5,45. Одна из них попала в ногу криминального авторитета, еще одна - в шею и пять - в область груди. Машина, в которой скрылись злоумышленники, позже была обнаружена сожженной в районе Сухумской горы. Вор в законе был госпитализирован, и врачи всю ночь боролись за его жизнь. Но спасти Астика Сухумского не удалось.

Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства, передает РИА Новости.

По данным интернет-СМИ, Астик Сухумский как вор в законе был коронован примерно месяц назад в Дубае (ОАЭ) . Но клан Аслана Усояна не признал эту коронацию, и Астик Сухумский был объявлен "самозванцем". При этом правоохранительные органы официально не подтверждают данные о том, что Астамур Гулия был "вором в законе".

Напомним, национальный союз езидов Армении объявил 7-дневный траур в связи со смертью своего единоплеменника Аслана Усояна, известного в России криминального авторитета, вора в законе Деда Хасана.