В Москве задержан за взятку глава управы района Северное Медведково

В Москве в понедельник, 21 января, по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн. рублей задержан глава управы столичного района Северное Медведково Михаил Михайлов.

Представители пресс-служба столичного главка МВД России по Москве рассказали, что 55-летний чиновник был задержан в своем рабочем кабинете сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции по Северо-Восточному административному округу непосредственно в момент получения денежных средств.

По предварительным данным, незаконное вознаграждение Михаил Михайлов получил за содействие представителям коммерческой структуры в обеспечении победы в конкурсе на заключение контракта в сфере ЖКХ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении главы управы района Северное Медведково уголовного дела.