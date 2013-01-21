В Туве возбуждено дело на изнасиловавшего 4-летнюю падчерицу 25-летнего мерзавца

В Республике Тыва возбуждено уголовное дело: 25-летний местный житель подозревается в избиении и изнасиловании крохотной девочки - четырехлетней дочери своей супруги в минувшую субботу.

Дело заведено по двум статьям, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

"По версии следствия, 19 января 2013 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напугал своим поведением 4-летнюю падчерицу. В связи с тем, что девочка начала плакать, мужчина ударил ее по лицу. После этого, воспользовавшись отсутствием матери, он совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера", - передает в понедельник пресс-служба СКР.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.