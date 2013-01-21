Установлены личности убийц судьи Магомеда Магомедова

Полицейские установили личности убийц судьи Магомеда Магомедова. Их имена в интересах следствия, естественно, не называют, но злоумышленники уже объявлены в федеральный розыск.



«В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к совершению этого преступления. Кроме того, как полагает следствие, они причастны и к ряду других преступлений», сообщил Владимир Маркин, официальный представитель СК РФ.



Следователи возбудили два уголовных дела. В ближайшее время эти уголовные дела будут объединены в одно производство.



"АН" сообщали, что неизвестный в упор расстрелял Магомеда Магомедова, когда тот возвращался домой. Инцидент произошел в Махачкале на пересечении улиц Нурадилова и Максима Горького. Судья скончался на месте от полученных ран.



