Попытки передать наркотики гражданам, отбывающим наказание в колониях Мордовского УФСИН, носят постоянный характер. При этом используются совершенно разные способы транспортировки зелья, подчас самые оригинальные. Очередной подобный эпизод зафиксирован наркополицейскими республики на минувшей неделе.



Как сообщили "АН-онлайн" в Управлении ФСКН России по РМ, на имя заключенного, отбывающего в колонии наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, поступила посылка, в которой помимо продуктов питания и теплых вещей, находилась и стопка газет и журналов. Проверка периодики дала неожиданный результат – между страницами одного из журналов со сканвордами находился приклеенный скотчем пакетик с порошком белого цвета. Позднее выяснилось, что содержимое - синтетический наркотик "JWH-250", производящий эффект, сходный с воздействием марихуаны.

Наркотическая "вкладка" в журнале была изъята, а полицейские незамедлительно приступили к оперативно-следственные действиям по данному факту.