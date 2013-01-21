Водитель на «Ягуаре» вылетел на тротуар и сбил трёх девушек

Сегодня ночью в Адмиралтейском районе на пешеходном переходе сбили троих девушек. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, все произошло около полуночи на Садовой улице, 37.



Девушки стояли у пешеходного перехода на тротуаре, ждали зеленого сигнала светофора. С дороги на них на большой скорости вылетел «Ягуар», пишет КП.



По сообщению очевидцев, двух девушек от удара отбросило на несколько метров, а третью зажало между столбом и искореженным автомобилем. Скорую пострадавшим вызвали продавцы торговых павильонов. Их госпитализировали. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.



По одной из версий, водитель автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге. Его отправили на медицинское освидетельствование.