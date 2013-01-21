Задержан житель Петербурга, выращивавший в своей квартире коноплю

В квартире одного из жителей Невского района Петербурга сотрудники полиции обнаружили целую плантацию конопли: более 314 кустов растений и более 7 килограммов марихуаны.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 17 января был задержан 36-летний житель Невского района, который в своей квартире организовал подпольную плантацию по выращиванию конопли, а также изготовлению наркотических средств растительного происхождения.



На момент прибытия оперативников, в квартире указанного гражданина было обнаружено 314 кустов конопли и 8 полиэтиленовых пакетов весом более 7 кг, полностью заполненных уже готовым к распространению продуктом наркопроизводства, по внешнему виду похожим на прессованную марихуану. Образцы содержимого пакетов отправлены на экспертизу, сообщает Балтинфо.



Также в квартире находилось необходимое оборудование для выращивания: лампы накаливания, обогреватели, культиваторы, озонаторы, емкости для почв и дренажа, а также химические компоненты для удобрения. По имеющейся оперативной информации, данная лаборатория функционировала уже несколько лет.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 231 часть 2 УК РФ (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к производству данного наркотика и каналов сбыта.