Похитители металла пойдут под суд в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре передано в суд уголовное дело против преступной группы из десяти человек. Они вывезли с территории металлургического завода почти сто тонн металлолома, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2012 г. двое работников предприятия решили пополнить свои кошельки. В подельники они взяли контролеров, кладовщиков, охранников, водителей грузовых машин. Металл вывозился в те дни, когда работали члены группы. Действуя таким образом, в период с 10 мая по 3 июля 2012 г. они похитили 98 т 614 кг металлолома на общую сумму 782 188 рублей. Украденное злоумышленники сдавали в пункты приема металлолома города, часть похищенного полицейским удалось изъять.

Теперь всем им грозит 6 лет лишения свободы, обвиняемые признали свою вину и ходатайствовали о вынесении приговора без судебного разбирательства. Организаторами, кроме того, заключено соглашение о досудебном сотрудничестве. Они находятся под подпиской о невыезде.