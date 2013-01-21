Худруку Большого театра сделают еще две операции

Балетмейстеру труппы Большого Театра Сергею Филину, который находится в больнице после нападения неизвестного, назначены две операции. Об этом сообщил руководитель ожогового центра 36-й горбольницы Юрий Тюрников.

«У Сергея Филина ожоги четырех процентов тела первой, второй и третьей степени. По решению консилиума, на завтра запланировано удаление наиболее глубоко поврежденных тканей и, возможно, закрытие раневого дефекта», - отметил он.



В свою очередь главный офтальмолог департамента здравоохранения Москвы Лариса Машетова заявила, что повторная операция на глазах запланирована Филину на среду.



«В ближайшие дни поэтапно будет проводиться ряд вмешательств, операция запланирована на среду. Все идет в плановом порядке, осложнений нет. Динамика в целом положительная, он более активно выздоравливает на один глаз, но я думаю, что мы выровняем выздоровление на оба глаза. Однако восстановительный процесс займет много времени», - отметила она, сообщает vz.ru.



Как ранее сообщали «АН», по оценке медиков, на восстановление Сергею Филину потребуется не менее полугода.



