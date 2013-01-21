Пьяный полицейский наехал на жену, не дававшую ему сесть за руль

СК возбудил уголовное дело на сотрудника полиции, который подозревается в том, что в субботу в состоянии алкогольного опьянения в поселке Саргатское Омской области насмерть сбил свою жену.

Женщина пыталась помешать ему пьяному сесть за руль.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", которая предусматривает до семи лет лишения свободы.



