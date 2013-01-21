В Москве на спорт-бар совершено разбойное нападение

Разбойное нападение совершено сегодня ночью на спорт-бар на улице Краснобогатырская на востоке Москвы. Пятеро преступников задержаны полицией, один из нападавших ранен при оказании сопротивления.



В 03:00 мск неизвестные в масках, угрожая ножом и пистолетом, вошли в помещение спорт-бара, произвели два выстрела в сторону сотрудников заведения и украли из кассы деньги. При задержании двое злоумышленников оказали сопротивление полицейским. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие. В результате один из нападавших был ранен в область бедра. Он госпитализирован. На месте проводятся оперативно-следственные действия.



