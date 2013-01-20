В Невинномысск отправлен отряд из 100 человек для помощи местному МВД

Для оказания помощи городскому подразделению МВД в Невинномысск направлен сводный отряд из более 100 сотрудников. Здесь неоднократно проходили несанкционированные собрания.

Их поводом послужило расследование убийства местного жителя. В конце прошлого года возле диско-бара "Зодиак" произошла ссора между двумя молодыми людьми, один ударил другого ножом, в результате 25-летний житель Кочубеевского района скончался во время операции в городской больнице. Сейчас полиция разыскивает Висхана Акаева, который временно проживал в Невинномысске, сообщает echo.msk.ru. Горожане недовольны ходом расследования и неоднократно проводят митинги по этому поводу.



