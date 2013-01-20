Из Тюмени в Азербайджан экстрадирован гражданин Турции, находившийся в розыске

Сотрудниками тюменского отделения Интерпола совместно с полицейcкими аэропорта "Рощино" в воскресенье проведена выдача из Тюмени правоохранительным органам Азербайджана гражданина Турции, находившегося в международном розыске.

"В конце апреля 2012 года в отделение национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Тюменской области поступил запрос о розыске гражданина Турции", - сообщила в воскресенье пресс-служба МВД России.

По сообщению полиции, мужчина разыскивался за совершение в 2010 году преступления, предусмотренного ст. 263.2 УК Республики Азербайджан - нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего лица по неосторожности.

Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. В отношении подозреваемого было издано международное уведомление с "красным углом" с целью ареста и экстрадиции.

"Благодаря слаженному взаимодействию ОНЦБ Интерпола УМВД России по Тюменской области с полицейскими города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, гражданин был найден и задержан в кратчайшие сроки – на розыск полицейским потребовалось меньше месяца", - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время мужчина уже прибыл в город Баку, где и будет привлечён к ответственности.