В Нальчике уничтожен участник незаконного вооруженного формирования

В столице Кабардино-Балкарии днем воскресенья силовики обнаружили участника бандформирования. Преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем силовиков был уничтожен.

"Убитым оказался член НВФ 1983 г.р., лидер бандгруппы, действовавшей на территории Урванского района. Он подозревался в подготовке серии покушений на жизнь представителей правоохранительных органов и органов исполнительной власти", - передает пресс-служба МВД РФ.

При задержании никто из числа гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

В Нальчике на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.