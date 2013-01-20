В Нальчике уничтожен участник незаконного вооруженного формирования
20 января 2013, 18:09 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
В столице Кабардино-Балкарии днем воскресенья силовики обнаружили участника бандформирования. Преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем силовиков был уничтожен.
"Убитым оказался член НВФ 1983 г.р., лидер бандгруппы, действовавшей на территории Урванского района. Он подозревался в подготовке серии покушений на жизнь представителей правоохранительных органов и органов исполнительной власти", - передает пресс-служба МВД РФ.
При задержании никто из числа гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов не пострадал.
В Нальчике на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.