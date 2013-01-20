Пострадавшая при покушении на Деда Хасана все еще в реанимации

Пострадавшая при покушении на криминального авторитета Деда Хасана женщина, 30-летняя Марьят Бикчурина, после операции находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ее состояние крайне тяжелое, температура тела поднялась до 38,8 градусов.

В администрации НИИ Склифосовского сообщили, что женщину вновь прооперировали. Пациентке был обработан поврежденный позвонок и проведена операция по укреплению позвоночного столба.



30-летнюю официантку ресторана «Каретный двор» Марьят Бикчурину задел убийца криминального авторитета деда Хасана. После этого женщина перенесла тяжелую операцию по ушиванию ран обоих легких, а также обработки ран бедра и ягодицы. Также у нее очень тяжелое ранение позвоночника с повреждением спинного мозга и большая кровопотеря.



