В магазине автозапчастей на МКАД покупатель обстрелял продавцов

Неизвестные злоумышленники сегодня открыли стрельбу в магазине автозапчастей на 23-м километре МКАД. Трое преступников вошли в помещение магазина.

Покупатели устроили конфликт с персоналом, а затем один из них начал стрелять продавцам по ногам. Два работника магазина получили ранения.

Злоумышленники скрылись с места преступления. Пока не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие. В настоящее время ведется установление личностей и розыск преступников.