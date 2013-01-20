В магазине автозапчастей на МКАД покупатель обстрелял продавцов
20 января 2013, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Неизвестные злоумышленники сегодня открыли стрельбу в магазине автозапчастей на 23-м километре МКАД. Трое преступников вошли в помещение магазина.
Покупатели устроили конфликт с персоналом, а затем один из них начал стрелять продавцам по ногам. Два работника магазина получили ранения.
Злоумышленники скрылись с места преступления. Пока не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие. В настоящее время ведется установление личностей и розыск преступников.