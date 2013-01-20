В Петербурге хулиганы избили полицейского

Сегодня ночью, около часа, на Заневском проспекте, 32 двое пьяных мужчин напали на бойца вневедомственной охраны. Как рассказали в ГУ МВД, сотрудник полиции патрулировал Красногвардейский район.

Он заметил двоих невменяемых пьяных мужчин, которые стояли на дороге и матерились в сторону всех объезжавших их машин. Полицейский попросил мужчин уйти с проезжей части. Замечание раздраконило дебоширов. Они стали хватать бойца за грудки и даже ударили его по лицу.



- Полицейский, чтобы защитить собственную жизнь, достал табельное оружие и выстрелил в воздух, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. – После этого он задержал двоих мужчин и доставил их в 52-й отдел полиции.

Задержанными оказались 30-летние безработные петербуржцы. Прапорщик полиции с сотрясением головного мозга и синяками продолжил службу, пишет КП.



В отношении пьяных хулиганов составили административные протоколы. А по факту нападения на сотрудника полиции примут решение чуть позже. Задержанным может грозить до 10 лет лишения свободы.