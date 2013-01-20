В Москве неизвестные убили гражданина Киргизии вечером в субботу. Преступники зарезали 24-летнего мигранта на лестничной площадке в подъезде дома № 28 на Зеленодольской улице. В полицию поступило заявление от земляка — родственника - погибшего.

Мужчина, также приехавший на работу в российскую столицу из Киргизии, сообщил, что около 21:00 мск субботы, возвращаясь в съемную квартиру он увидел своего родственника, лежащего в луже крови.

Он занес молодого мужчину в квартиру, вызвал полицию и "скорую". Но пострадавший скончался до приезда медиков. Прибывшие на место ЧП оперативники обнаружили на теле убитого множественные ножевые ранения в области грудной клетки.

Проводится расследование.