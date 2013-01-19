Дворнику из Узбекистана следствие предъявило обвинение

Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Бахрому Хуррамову, которого привлекают к уголовной ответственности за избиение московского школьника в начале января.

В материалах дела зафиксировано, что Хуррамов дал показания, но своей вины не признал. По какой статье УК РФ Хуррамову было предъявлено официальное обвинение – не уточняется, сообщает vz.ru.

Официальное подтверждение данной информации пока не поступало.

Ранее «АН» сообщали, что Посольство Узбекистана в Москве вступилось за дворника Бахрома Хурромова, поручилось за него и выразило готовность внести за него залог.