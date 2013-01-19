В Крыму начали судить милиционеров,топтавших ногами и душивших невиновного парня

На днях состоялось первое судебное заседание в Первомайском суде, где были обжалованы действия местной прокуратуры по делу об избиении красноперекопскими милиционерами 21-летнего Николая РУДЮКА.

Как пишет «Первая крымская», 23 апреля прошлого года потерпевший, водитель управления МЧС Красноперекопска, вместе с другом Владимиром СТАДНИКОВЫМ зашел в бар. Выходя из него, они увидели на скамейке барсетку, из любопытства открыли: в ней оказалось милицейское удостоверение, из-за чего парни закрыли ее и отбросили в сторону, не желая связываться с правоохранителями. После этого они разошлись по домам.

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