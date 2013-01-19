Тело деда Хасана полетало-полетало и вернулось в Москву

Гроб с телом убитого в Москве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, вернулся в российскую столицу. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

Самолет с гробом прибыл из Донецка: оттуда его предполагалось переправить в родной город покойного - Тбилиси, но власти Грузии разрешения на похороны Деда Хасана не дали, сообщает "Интерфакс". Родственники "вора в законе" утверждают, что соответствующее распоряжение отдал лично министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ранее «АН» сообщали: Профессиональный киллер Алексей Шерстобитов оценил работу убийцы вора в законе Деда Хасана как "Безобразную". Морг Боткинской больницы, где находится тело убитого криминального авторитета Аслана Усояна, "вора в законе" Деда Хасана, в среду взяла под охрану полиция. Появились разные слухи о месте похорон Деда Хасана. Сначала предполагались четыре места его возможного погребения: Грузия, Краснодарский край, Москва и город Тольятти в Самарской области, в котором якобы проживают его родственники.

В Москве появились слухи, что Деда Хасана положат рядом с Японцем, чтобы показать, что их убийства не связаны и, тем самым, объединить людей Усояна и Иванькова.