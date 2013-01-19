В Добрянском районе Пермского края полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной рубке леса. Ущерб от деятельности "черных лесорубов" составил почти 2 миллиона рублей.

"Сообщение о том, что в районе поселка Таборы вырублено более 315 кубометров деревьев смешанных пород поступило от лесничего. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что незаконная рубка была произведена еще полгода назад", - сообщает пресс-служба МВД России.

В результате были установлены и задержаны трое подозреваемых, среди которых - один из руководителей лесхоза.

По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.