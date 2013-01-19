Худрук балета Большого театра Филин переведен из реанимации

Народный артист России, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин, которого в ходе нападения облили кислотой, переведен из реанимации в обычную палату, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Об этом сообщил в субботу Алексей Левченко, помощник вице-премьера Ольги Голодец. Голодец ранее взяла под личный контроль ситуацию с Филиным.

"Он переведен из реанимации в обычную палату в плановом режиме после операции. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Восстановление после операции проходит в плановом режиме. В начале недели запланирована еще одна операция", - сказал Левченко. По его словам, Филин в настоящее время самостоятельно передвигается по палате и общается с родственниками.



"АН" писали, что медики опасаются, что полученные травмы глаз Сергея Филина, будут способствовать частичной потере зрения.

Напомним, поздно вечером в четверг, 17 января, худрук Большого театра выходил из своего автомобиля на стоянке неподалеку от своего дома на Троицкой улице. Филина окликнул неизвестный. Повернувшись, артист увидел человека в маске, который мгновенно плеснул ему в лицо кислоту. Пострадавший был в сознании доставлен в 36-ю городскую клиническую больницу с сильнейшими химическими ожогами III степени.

Ему предстоит несколько пластических операций и длительный восстановительный период.