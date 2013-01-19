В Братске наркоман захватил заложников в больнице

В Иркутской области оперативники полиции и ФСБ освободили заложников, которых утром в субботу захватил в одной из больниц Братска мужчина, вооружившийся обрезом охотничьего ружья.

Мужчина вооружился обрезом охотничьего ружья, вошел в помещение городской больницы 2 поселка Энергетик города Братска и захватил в заложники врача и пятерых пациентов, потребовав ввести себе смертельную инъекцию наркотиков. Позже выяснилось, что мужчина не раз был судим. Пострадавших среди медперсонала и пациентов больницы нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.